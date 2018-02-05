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Kocaeli’de bulunan iki cesetle ilgili 12 kişi tutuklandı

İzmit ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan iki cesetle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12’si tutuklandı.

İHA | 05.02.2018 - 23:44..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada öldürüldükleri belirlenen Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait cesetlerin Kandıra yolu İzmit Kısalar köyü Açmalar mevkiinde gömülü olduğu tespit edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Ocak’ta hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 kişiden E.G., İ.K.Ö., S.D., H.T., M.N., Ş.U., T.Y., H.K., B.T., V.Y., B.Ö., B.Ç., Ö.G., M.Ç. ve A.O.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de bulunan iki cesetle ilgili 12 kişi tutuklandı

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.Ö.’nün ise daha önce başka suçlardan dolayı tutuklandığı için cezaevinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altına Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki sorguları tamamlanan şüphelilerden B.T., M.N., V.Y., S.D., H.K., H.T., A.O.Ö., E.G., Ö.G., B.Ç., M.Ç. ve İ.K.Ö. tutuklanırken, Ş.U., T.Y. ve B.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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