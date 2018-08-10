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Kocaeli’de çakmak gazı çeken genç ölü bulundu

Kocaeli'de 20'li yaşlarda bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin çakmak gazı çekerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İHA | 10.08.2018 - 11:58..
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Olay Gölcük Yalı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 1 Nolu Harb İş Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerine site bahçesinde gezen site sakinleri, yeşil alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Yardım servisine haber verdi.

Kocaeli’de çakmak gazı çeken genç ölü bulundu

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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