Kocaeli'de cesedi gömülü bulunan Ecem için cenaze töreni

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Gölcük ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu Ecem Balcı'nın kaybolduğuna ilişkin 9 Ocak'taki müracaat sonucu Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, titizlikle yapılan araştırmaların bugün sonuç verdiği aktarılan açıklamada, Gölcük ilçesinde ormanlık alanda, toprağa gömülü halde kayıp Balcı'nın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

GENÇ KIZIN CENAZESİ SAKARYA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Balcı'nın cenazesi, Gölcük ilçesindeki Tevfik Hoca Camisi'ne getirildi.

Burada musalla taşına konulan tabutun üzerine genç kızın fotoğrafı, karanfiller ve Beşiktaş forması konuldu.

Baba Gökhan Balcı ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Baba Balcı'nın bu sırada kızının tabutuna uzun süre baktığı görüldü.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de genç kızın babasına taziyelerini sundu.

Ecem'in sınıf arkadaşları ve yakınları da tabutun başında gözyaşı döktü.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gönderildi.

Baba Gökhan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızına bunu yapanlara tepki göstererek, "Kızımı topraktan çıkarttık. Yeniden toprağa vereceğiz. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"ONA DOKUNANLAR CEHENNEMDE PARAMPARÇA OLSUN"

Üvey anne Öznur Balcı da Ecem'in öz kızı gibi olduğunu söyleyerek, "Ecem, ilk geldiğinde parmak emiyordu. Ona dokunan eller cehennemin en dibinde paramparça olsun. Bizi nasıl yaktılarsa onlar da bin beterini yaşasın. Benim onda emeğim çoktur. Bizim Ecem ile aramızda çok farklı bir şey vardı. Hamile kaldığımda en çok sevinen oydu. Karnımı öperdi. Kardeşi olacak diye çok sevinmişti. Bizim öyle bir düzenimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ecem Balcı gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak 27 Aralık'ta eğitimine ara vermişti.

Daha sonra 5 Ocak'ta evden ayrılan Ecem Balcı'dan bir süre haber alamayan anne E.E. kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde 15 Ocak'ta denizde anne E.E'nin cesedine ulaşılmıştı.