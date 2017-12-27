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Kocaeli'de çıkan yangında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir binanın kat arasındaki depoda yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu.

DHA | 27.12.2017 - 02:53..
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Kocaeli'de çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Binadakiler korku içerisinde dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'de çıkan yangında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Körfez, Derince ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın doğalgaz tesisatının da alevlerden etkilendiği görüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen toplam 6 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de çıkan yangında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de çıkan yangında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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