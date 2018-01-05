Kocaeli'de çocuk istismarcıları tutuklandı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2010 yılında yaşanan çocuk istismarı olayında aranan şahısları yakaladı.
5 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS ALDILAR
“çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan” yargılan ve haklarında adli mercilerce çeşitli miktarlarda hapis cezası verilen H.K., Z.Y., A.B. ve R.B., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşınsa çıkartıldıkları mahkemede şahıslardan H.K. 6 yıl, Z.Y. 5 yıl, A.B. 9 yıl, R.B. ise 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.