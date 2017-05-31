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Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

Darıca İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

31.05.2017 - 11:52
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

"KAFİRLERİ AZAPLA MÜJDELE"

Terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddia edilen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.E, S.E, R.G, H.Ç, H.P, A.İ, A.Y. ve H.Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gazetecilerin çekim yaptığı sırada zanlılardan biri, "Kafirleri azapla müjdele" diye bağırdı.

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyede

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