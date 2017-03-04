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Kocaeli'de eşine kızan kadın bebeğiyle araçtan atladı

Darıca'da eşiyle tartışan ve kucağında 6 aylık bebeğiyle hareket halindeki araçtan atlayan genç kadın hayatını kaybetti.

04.03.2017 - 10:38
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26 Şubat günü Darıca Karabekir Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen olayda, İstasyon Caddesi'ndeki bir mağazaya giren Rukiye Karakaya'yı araç içerisinde bekleyen Ahmet Karakaya, bir süre sonra eşinin gelmesiyle birlikte tartışmaya başladı.

6 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ARAÇTAN ATLADI

Alışverişin uzun sürmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren Ahmet Karakaya ile araç içerisinde tartışan 3 çocuk annesi Rukiye Karakaya sinirlerine hakim olamayınca, hareket halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte atladı.

BEBEK YARA ALMADI, 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını ile kaydedilen olayda Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına giderken, olayı görenler de yardıma koştu. Sinirlerine hakim olamayan Ahmet Karakaya aracını tekmeledi.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi Rukiye Karakaya'ya müdahalede bulunurken, bebeğin annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığını gördü. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Karakaya yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Rukiye Karakaya, olaydan 3 gün sonra kurtarılamadı. Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı.

Kocaeli'de eşine kızan kadın bebeğiyle araçtan atladı

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