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Kocaeli'de eski eşini gasbeden şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı karısını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

AA | 07.06.2018 - 02:00..
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Polise başvuran 26 yaşındaki Y.K., boşandığı kocasının Atatürk Mahallesi'nde önünü kesip bıçakla tehdit ederek, çantasını ve cep telefonunu aldığını beyan etti.

Kocaeli'de eski eşini gasbeden şahıs tutuklandı

KARTINDAN 5 BİN TL ÇEKTİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.C'yi (34) Derince ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.C'nin emniyetteki ifadesinde, eski eşine sinirlenerek çantasını ve telefonunu aldığını, çantasındaki banka kartından da 5 bin 140 lira çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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