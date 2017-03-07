Kocaeli'de feci kaza: 7 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Motorları tutuşan araçları itfaiye ekibi söndürdü.

Fransız belediyeden sığınmacılar için yeni yasak

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Sinan Oğan'dan Halk TV yayınında tehdit gibi sözler

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Halk TV'de kendisine yapılan saldırıya ilişkin konuşurken tehditvari sözler sarf etti.