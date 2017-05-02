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Kocaeli'de FG plakalı araçlar otoparka çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin firmadan kiraladığı araçların plakalarının FETÖ elebaşı Gülen'in isminin baş harfleri olması sorun oldu.

02.05.2017 - 18:06
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti.

FG PLAKALI ARAÇLAR OTOPARKA ÇEKİLDİ

FG plakalı araçların FETÖ/PDY elebaşının adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların henüz kabulünü yapmazken, araçların plakasının değiştirilmesini istedi. Kapılarında belediyeye ve resmi hizmete ait olduğunu belirten yazıların olduğu, FG plakalı otomobiller bunun üzerine İzmit'te İnterteks Fuarı'nın otoparkına çekildi. Onlarca araç otoparkta plakalarının değişimi için beklemeye alındı.

Kocaeli'de FG plakalı araçlar otoparka çekildi

Kocaeli'de FG plakalı araçlar otoparka çekildi

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