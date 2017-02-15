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Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

15.02.2017 - 15:33
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Şehit Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ne götürüldü.

Babaevinde helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından Tevlim'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Nene Hatun Camisi'ne getirildi.

Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

''AĞLAMAYIN, HAİNLERİ SEVİNDİRMEYİN''

Burada, şehit babası Mustafa Tevlim taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Rabia ve annesi Birsen Tevlim, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babası ise "Ağlamayın, vatan sağ olsun. Ağlayıp da hainleri sevindirmeyin." dedi.

Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TABUTUNU ÖPTÜ

Şehidin 3 yaşındaki oğlu Talha da akrabalarının kucağına alınarak babasının tabutunun yanında Türk bayrağını salladı.Törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

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