Kocaeli'de Fırat Kalkanı şehidi toprağa verildi

Şehit Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ne götürüldü.

Babaevinde helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından Tevlim'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Nene Hatun Camisi'ne getirildi.

''AĞLAMAYIN, HAİNLERİ SEVİNDİRMEYİN''

Burada, şehit babası Mustafa Tevlim taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Rabia ve annesi Birsen Tevlim, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babası ise "Ağlamayın, vatan sağ olsun. Ağlayıp da hainleri sevindirmeyin." dedi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TABUTUNU ÖPTÜ

Şehidin 3 yaşındaki oğlu Talha da akrabalarının kucağına alınarak babasının tabutunun yanında Türk bayrağını salladı.Törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.