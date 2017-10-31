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Kocaeli'de fuar ziyaretçilerini Sanbot karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 23-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı'nda insansı robot "Sanbot" da yer alacak.

31.10.2017 - 00:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Kocaeli'de fuar ziyaretçilerini Sanbot karşılayacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor.

Teknolojik birçok özelliği bulunan Sanbot, fuarda düzenlenecek etkinliğe gelenleri karşılayarak, yönlendirmelerde bulunacak.

Kocaeli'de fuar ziyaretçilerini Sanbot karşılayacak

SANBOT'UN ÖZELLİKLERİ

İnsansı robot Sanbot, görev aldığı alanlarda insanlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sanbot'un, riskli yolcular için yüz tanıma, yolcuların isteklerini özenle cevaplama, bilgi tabanı ve çoklu dil, yolcuların çağrı merkezi ile görüntülü görüşme yapabilmesini sağlama, karmaşık soruları iletme gibi fonksiyonlarının yanı sıra film ve müziklerle yolculara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kocaeli'de fuar ziyaretçilerini Sanbot karşılayacak

Kocaeli'de fuar ziyaretçilerini Sanbot karşılayacak

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