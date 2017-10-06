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Kocaeli'de Gebze-Darıca arası metro çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, yapılacak metro projesi hakkında bilgi verdi.

06.10.2017 - 01:49
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Kocaeli'de başlatılan raylı ulaşım atağı kapsamında sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan metro hattının projesi tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan 15,6 kilometre uzunluğundaki metro güzergahını ve durak noktalarını basın mensuplarına gezdirdi.

Kocaeli'de Gebze-Darıca arası metro çalışmaları

MARMARAY'A ENTEGRE EDİLECEK

Ulaşım sorununun çözümü için yıllardır çalıştıklarını, hayata geçirecekleri metro projesiyle İstanbul'a gidiş-dönüşün daha da kolaylaşacağını vurgulayan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız metro, gerek toplu taşıma planlama ilkeleri, gerekse örnek teşkil edebilecek gelişmiş kentlerdeki uygulamaların benimsenerek uygulamaya konması, kentin modern ve sürdürebilir bir ulaşım ağı sistemine sahip olması açısından büyük önem teşkil ediyor. 12 istasyonun bulunacağı hattın uzunluğu 15,6 kilometre olacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. İstasyonlar 1 hemzemin, 3 tünel ve 8 aç kapa tipinde olup, işletme gereklilikleri için makas yapılacak olan yerlerin üstleri otomatik otoparklar ve ofisler olarak değerlendirildi. Planlanan TCDD gar istasyonu ile Marmaray ve hızlı tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca sahil istasyonundan başlayacak yolculuk, 12. ve son istasyon olan Organize Sanayi Bölgesi istasyonunda 19 dakikada tamamlanacak."

GEBZE'YE ULAŞACAK

Karaosmanoğlu, sözlerini, "Metro hattı yapım işi için yaklaşık 2,5 milyar lira maliyet öngörüyoruz. İnşallah bunu kendi bütçemizle yapacağız. 2018'in mart ayında yapım ihalesine çıkılması planlanan metro hattının 52 ayda bitirilmesi hedefliyoruz. Allah nasip ederse Cumhuriyetin 100. yılında Gebze'de metroyu kullanmış olacağız." diye tamamladı.

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