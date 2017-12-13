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Kocaeli'de geleneksel oyunlar 'Oyun Sokağı'nda

İzmit ilçesinde başlatılan "Oyun Sokağı Projesi" kapsamında çelik çomak, sek sek, yakan top, istop gibi oyunlar çocuklara öğretiliyor.

AA | 13.12.2017 - 11:41..
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  2. Eğitim

Yenişehir Mahallesi'nde trafiğe kapatıldıktan sonra oyun alanı olarak dizayn edilen 100 metre uzunluğundaki sokakta, çocuklar eğitmen öğretmen eşliğinde geleneksel oyunları öğreniyor.

"HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİREYLER YETİŞTİRMEK"

"Oyun Sokağı" eğitmeni Hediye Nur Han, yaklaşık bir yıl önce İzmit Belediyesi'nce çocukların geleneksel oyunları oynayabilmesi için açılan sokak hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sokağı oluştururken çocuklarımızın oyunlarla hayal dünyalarının, bir anlamda bilinç altlarının desteklenmesini de sağlamış olduk. Hedefimiz, çocuklarımızın gelecekte çok daha güçlü bireyler olmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de geleneksel oyunlar 'Oyun Sokağı'nda

"ÇOCUKLAR BU SOKAKTA MUTLU OLUYOR"

Han, sokağın ilçelere yapılmasının hedeflendiğini belirterek, "Çocuklar bu sokakta mutlu oluyor. Bisiklete binebiliyor, futbol oynuyorlar, ip atlıyorlar. Burada beraber vakit geçiyoruz. Ayrıca bisiklet bilmeyenlere burada bisiklet öğretiyorum. İmkanı olmayanlar oluyor, buraya kimsesiz çocuklar gelebiliyor, hiç bisikleti görmemiş çocuklar geliyor. Onlarla birlikte burada bisiklete biniyoruz." diye konuştu.

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