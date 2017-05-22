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Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Körfez ilçesinde hafriyat kamyonları kaynaklı toz ve gürültüden rahatsız olan mahalle halkı, caddeyi ulaşıma kapattı.

22.05.2017 - 17:11
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Körfez Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlar, hafriyat kamyonlarından rahatsız oldukları için Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu önünde Abdülhamithan Caddesi'ni ulaşıma kapattı.

TOZDAN VE GÜRÜLTÜDEN TAHATSIZLAR

Hafriyat kamyonları yolda beklerken, yaklaşık 50 kişi kamyonların yaydığı tozdan ve gürültüden rahatsız olduklarını belirterek, kamyonların güzergahının değiştirilmesini istedi. Daha önce de yolu ulaşıma kapatan mahalle sakinlerini polis ikna etmeye çalıştı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜYLE KONUŞTULAR

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın vatandaşlarla görüşerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Yusuf Aydın, Esentepe Yeni Camii avlusunda toplanan vatandaşlar ile görüşerek, sorunun çözümü için görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Vatandaşlar görüşmelerin ardından eylemi sonlandırdı.

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi


Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

Kocaeli'de hafriyat kamyonu tepkisi

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