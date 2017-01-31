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Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Babalı sahilinde kar suyunun denize ulaşmasıyla hamsiler şoka girdi.

31.01.2017 - 09:50
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Kandıra Babalı Harmankaya mevkiinde sahile hamsiler vurdu. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ilk önce balıkların zehirlenerek ölmüş olabileceğini düşündü.

ŞOKA GİREN BALIKLAR KARAYA VURDU

Balıkların hala canlı olduğunu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı. Kar suyunun denize inmesiyle balıklar şoka girdi.

Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu

Küçük boydaki hamsiler sahile vururken, vatandaşlar balıkları topladı. 1987 yılında da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, kar suyunun denize inmesiyle balığın vurgun yediğini söyledi.

Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu


Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu

Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu

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