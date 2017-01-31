Kocaeli'de hamsiler karaya vurdu

Kandıra Babalı Harmankaya mevkiinde sahile hamsiler vurdu. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ilk önce balıkların zehirlenerek ölmüş olabileceğini düşündü.
ŞOKA GİREN BALIKLAR KARAYA VURDU
Balıkların hala canlı olduğunu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı. Kar suyunun denize inmesiyle balıklar şoka girdi.
Küçük boydaki hamsiler sahile vururken, vatandaşlar balıkları topladı. 1987 yılında da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, kar suyunun denize inmesiyle balığın vurgun yediğini söyledi.