Kocaeli'de hasmını pompalı tüfekle öldürdü

Darıca Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ömer Dumlu iddiaya göre aralarında husumet olan Gökhan Ertaş'ı takibe aldı. Ömer Dumlu bir arkadaşının kullandığı otomobille gelip, kaldırım kenarında oturan Gökhan Ertaş'a pompalı tüfekle ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gökhan Ertaş kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, saldırının ardından kaçan Ömer Dumlu'yu yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Dumlu'nun sorgusu sürüyor.











