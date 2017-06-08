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Kocaeli'de intihar

Karamürsel ilçesinde 70 yaşındaki Ahmet Taşgül başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

08.06.2017 - 05:22
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4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki bir apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Ahmet Taşgül'ün evinden geç saatlerde duyulan silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Eve giren polis ekipleri, salonda Ahmet Taşgül'ün cesediyle karşılaştı.

Kocaeli'de intihar

Ahmet Taşgül'ün başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği belirlenirken, polis olay yerinde incelemede bulundu. Ahmet Taşgül'ün cenazesi otopsi için Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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