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Kocaeli'de istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

İzmit'te etkili olan yağmur sonrasında 5 katlı binanın üzerine devrilen istinat duvarı, 2 daireyi kullanılamaz hale getirdi.

İHA | 05.03.2018 - 16:56..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla 5 katlı binanın arka kısmında bulunan istinat duvarında çatlama oluştu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan yetkililerce, istinat duvarının önünde bulunan 5 katlı binada yaşayan ailelerin bir bölümü evlerinden tahliye edildi.

Kocaeli'de istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

MAHALLELİ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Yağan yağmurun da etkisiyle istinat duvarının büyük bölümü gece saatlerinde 5 katlı binanın üzerine yıkıldı. Evde yaşayan ailelerin önceden tahliye edilmesi ile herhangi bir can kaybı meydana gelmemesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının üzerine yıkıldığı binada maddi hasar meydana geldi.

İstinat duvarının kalan kısmının da yıkılabileceğinden dolayı korktuklarını söyleyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Kocaeli'de istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

İstinat duvarının çökmesi ile evlerinin yıkılabileceğini söyleyen Abdurrahman Vardoğan, “Önce bahçenin iç tarafına atılan beton çöktü. Betonun ağırlığına dayanamayan duvar çöktü. Gece duvarın tamamı çöktü. Büyük ihtimalle yağmur suyunun yüzünden oldu. Şu an risk var burada. ‘Evleri boşaltın’ dediler. Nereye gidecek bu kadar insan. Herhangi bir yönlendirme olmadı. Bildiğim kadarı ile istinat duvarının üzerine yıkıldığı binanın bir kısmı boşaltıldı. Gidecek yerimiz olmadığından biz çıkamadık.” dedi.

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