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Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

Kandıra'daki Yarı Açık Cezaevi'nde kalçası kırılan kadın mahkum, götürüldüğü hastanede taburcu olacağını öğrenince deliye döndü.

12.06.2017 - 12:08
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Bu sabah Kocaeli Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde meydana gelen olayda, Kandıra Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken G.K. isimli kadın mahkum, yattığı ranzasından düşerek kalçasını kırdı.

CEZAEVİNE GERİ GİTMEK İSTEMEDİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Ortopedi Bölümü'nde tedavi altına alının G.K. tedavisinin bitmesiyle taburcu olacağını öğrenince cezaevine gitmek istemedi.

Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

YARIM SAATTE İKNA EDİLDİ

Hastanenin ikinci katındaki odasının penceresine çıkarak intihara teşebbüste bulunan G.K. hastane yetkilileri ve polislerin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonrasında ikna edilerek içeri alındı.

Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

TEDAVİ SÜRESİ UZATILDI

Tekrardan cezaevine dönmek istemeyen G.K., tedavi süresinin uzatılmasını istedi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen G.K'nın tedavisine Kocaeli Devlet Hastanesi'nde bir süre daha devam edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

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