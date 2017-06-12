Kocaeli'de kadın mahkum intihar girişiminde bulundu

Bu sabah Kocaeli Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde meydana gelen olayda, Kandıra Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken G.K. isimli kadın mahkum, yattığı ranzasından düşerek kalçasını kırdı.

CEZAEVİNE GERİ GİTMEK İSTEMEDİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Ortopedi Bölümü'nde tedavi altına alının G.K. tedavisinin bitmesiyle taburcu olacağını öğrenince cezaevine gitmek istemedi.

YARIM SAATTE İKNA EDİLDİ

Hastanenin ikinci katındaki odasının penceresine çıkarak intihara teşebbüste bulunan G.K. hastane yetkilileri ve polislerin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonrasında ikna edilerek içeri alındı.

TEDAVİ SÜRESİ UZATILDI

Tekrardan cezaevine dönmek istemeyen G.K., tedavi süresinin uzatılmasını istedi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen G.K'nın tedavisine Kocaeli Devlet Hastanesi'nde bir süre daha devam edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





