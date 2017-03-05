Kocaeli'de 'Kadına Şiddete Dur De' yürüyüşü

Kartepe Uzuntarla Mesire alanı içerisinde yaşayan ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren hayvanların arasında gerçekleştirilen yürüyüşte, vatandaşlar "Kadına Şiddete Dur De", "Gökyüzünün yarısını kadınlar taşır" ve "Kadına şiddete hayır" yazan dövizler taşıdı.

BELEDİYELERDEN YÜKSEK

Yürüyüşe, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve STK temsilcilerinin yanı sıra, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar katıldı.

Karaosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemine değinerek, yürüyüşe katılan kadınların, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

"KADINLARIMIZI KENETLENMEYE DAVET EDİYORUM"

"Bu günün kutlanmasında, bütün kadınlarımızı bu amaçla kenetlenmeye davet ediyorum." diyen Karaosmanoğlu, "Sokakta, caddede, evde, iş yerinde, herkese ulaşarak, kadına şiddete 'dur' demenin sosyal bir sorumluluk olduğunu anlatalım. Bizler ülkemizin gücüne, kadınımızla güç katıyoruz." şeklinde konuştu.