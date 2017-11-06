Kocaeli'de kamyon binanın bahçesine girdi

İnönü Mahallesi'nde ilerleyen Mesut Tahran yönetimindeki 31 R 1086 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle bir işyerinin duvarı ile üstündeki evin balkonuna çarptıktan sonra aynı apartmanın bahçe duvarı ve korkuluklarını yıkarak durabildi.

ŞOFÖR YARALANDI

Gürültüyü duyan çevredekiler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bulunduğu yerde sıkışan Tahran, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BAHÇEDE DURABİLDİ

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun, iş yerinin duvarı ile üstündeki evin balkonuna çarptığı, bir apartmanın bahçe duvarı ve korkuluklarını yıktıktan sonra durabildiği ve sürücünün yanındaki kişinin kaza sonrası kaçtığı yer alıyor.