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Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

1 Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti Facebook'tan 87 milyon kullanıcıya ait verilerin İngiltere ve ABD'de kritik seçimleri etkilemek amacıyla çalındığını iddia eden CTO Mike, "Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldı" dedi.

2 BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, soykırım ve etnik temizlik yapılan Arakan Müslümanlarını ziyaret etti.

3 5 aydır aranan Solmaz'ın cesedi su kuyusundan çıktı Denizli'de boş su kuyusunda bulunan yanmış erkek cesedinin kimlik bilgileri belli oldu. Ozan Solmaz'ı öldüren ise uyuşturucu sayıcılığıdan cezaevinde olan arkadaşı Oğuz Dağ.

4 Kocaeli'de kapatılan yoldaki bariyerlere çarptı: 2 yaralı Kocaeli'de kapatılan yola koyulan bariyerleri fark etmeyen bir sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

5 Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini doğrulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Ancak bölgedeki müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 ABD F-16'sı düştü ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.