taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Kocaeli’de kaza: 4 yaralı

İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA | 24.12.2016 - 23:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmit’ten Kandıra yönüne gitmekte olan İsmail H.K. idaresindeki 41 N 6566 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, İzmit istikametine gitmekte olan Cemil A. idaresindeki 41 LD 848 plakalı otomobille kafa kafaya çarparak yol kenarına uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar Cemil A, Burak A. ve Fatma A. ile hamile olduğu öğrenilen Ayşe T.’ye ilk müdahaleleri olay yerindeki yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM