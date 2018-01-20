taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8038
EURO
4,6488
ALTIN
163,02
PETR
68,7200

Kocaeli'de kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İHA | 20.01.2018 - 01:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri meydana gelen kazada ikiye bölündü. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kocaeli'de kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza 24.00 sularında Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet G. idaresindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille Kandıra istikametine gitmekte olan Ahmet H. idaresindeki 41 PU 181 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kocaeli'de kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı


KAZADA 4 ÇOCUK YARALANDI

Meydana gelen kazada 34 DE 2709 plakalı otomobilde bulunan Ahmet G., Zeynep G. çocuklar Yağmur G., Gülbiş K., Cansu K. ve Cihangir K. yaralandı. Kazaya karışan 41 PU 181 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Ortadan iki bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet H. şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kaza sonrası yaralanan çocukların korku dolu gözler ile etrafı seyretmesi görüldü. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince İzmit’teki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımı ile kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

38
Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

12
Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

10
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

1
Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM