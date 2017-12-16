Kocaeli'de kına gecesi hastanede bitti

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir kına gecesi için tutulan salondaki doğalgaz sızıntısından, gelinin de aralarında bulunduğu tam 18 kişi hastanelik oldu.

DAVETLİLERDEN FENALAŞANLAR OLDU

Olay, saat 21.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Yarın dünya evine girecek olan Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda, davetlilerden bazıları fenalaştı.

6 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaklaşık 400 davetlinin bulunduğu salonda baygınlık geçiren 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bunun üzerine kına gecesi sonlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine giden gelin Özlem Akkuş ile 11 kişi de nefes alamadıkları şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 18 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.