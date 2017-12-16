taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

Kocaeli'de kına gecesi hastanede bitti

Kocaeli'de kına gecesinin yapıldığı salonda doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 16.12.2017 - 03:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir kına gecesi için tutulan salondaki doğalgaz sızıntısından, gelinin de aralarında bulunduğu tam 18 kişi hastanelik oldu.

Kocaeli'de kına gecesi hastanede bitti

DAVETLİLERDEN FENALAŞANLAR OLDU

Olay, saat 21.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Yarın dünya evine girecek olan Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda, davetlilerden bazıları fenalaştı.

Kocaeli'de kına gecesi hastanede bitti

6 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaklaşık 400 davetlinin bulunduğu salonda baygınlık geçiren 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bunun üzerine kına gecesi sonlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine giden gelin Özlem Akkuş ile 11 kişi de nefes alamadıkları şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 18 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'de kına gecesi hastanede bitti

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 8 tahliye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamındaki davada, 8 kişi için tahliye kararı verildi.
Burdur'da yem makinesine düştü hayatını kaybetti
Burdur'da hayvanlarına ahırda yem hazırlarken yem karma makinesine düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi
Adana'da otomatik silahla bir eve saldırı düzenlemeye çalışan şahıslar devriye gezen polisleri görünce olay yerinden kaçtı.
Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu
Gaziantep'te sokak ortasında cansız bedeni bulunan kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki Suriyeli Yasmin El Hammud'un olduğu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

47
Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

40
UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

5
Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

29
Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

5
Reina katliamı davasında 7 tahliye

Reina katliamı davasında 7 tahliye

2
Burdur'da yem makinesine düştü hayatını kaybetti

Burdur'da yem makinesine düştü hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM