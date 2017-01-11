Kocaeli'de konut fiyatları arttı

Kocaeli'nin ilçelerinden biri olan Gebze en çok göç alan bölgelerden bir tanesi olarak göze çarpıyor.

LÜKS KONUT FİYATLARI DA ARTTI

Özellikle Darıca’da artan nüfus konut fiyatlarına da etki etmeye başladı. Dünya’nın en uzun asma köprüleri arasında olan Osmangazi Köprüsü’nün de yapılmasıyla cazibe merkezi haline gelme yoluna giren bölgede özellikle lüks konut fiyatları da yükseldi.

FİYATLAR 4 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Darıca ve Eskihisar bölgesinde satışa sunulan konutların fiyatları dudak uçuklattı. Bölgemizde yer alan lüks konutların satış ilanlarındaki fiyatlar 700 bin TL’den başlarken fiyatlar 4 milyon doları buluyor.