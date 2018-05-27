Kocaeli'de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’de 85 iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerinin kurye ve müşteri kılığında girdiği iş yerinde yapılan suçüstü operasyonlarda farklı suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçlarından işlem yapıldı.

KUMARA GEÇİT YOK

Polis ekiplerinin de kurye ve müşteri kılığına girdiği aramalarda suçüstü yakalanan 7 şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, 55 şahsa ise kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 986 TL para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen bin 215 TL kumar parasına ve ele geçirilen kumar oyunu makinelerine el konuldu. Ayrıca kumar oynatılan iş yerlerin kapatılması için soruşturma başlatıldı.