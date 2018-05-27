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Kocaeli'de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli'de 55 şahsa kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 986 TL para cezası kesildi.

İHA | 27.05.2018 - 21:11..
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Kocaeli’de 85 iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerinin kurye ve müşteri kılığında girdiği iş yerinde yapılan suçüstü operasyonlarda farklı suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçlarından işlem yapıldı.

KUMARA GEÇİT YOK

Polis ekiplerinin de kurye ve müşteri kılığına girdiği aramalarda suçüstü yakalanan 7 şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, 55 şahsa ise kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 986 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Yapılan aramalarda ele geçirilen bin 215 TL kumar parasına ve ele geçirilen kumar oyunu makinelerine el konuldu. Ayrıca kumar oynatılan iş yerlerin kapatılması için soruşturma başlatıldı.

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