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Kocaeli'de metro inşası için düğmeye basıldı

Metro projesi için 2018'in mart ayında yapım ihalesine çıkılacak ve 52 ayda tamamlanacak.

06.10.2017 - 16:25
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Kocaeli'de metro inşası için düğmeye basıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan 15,6 kilometre uzunluğundaki metro güzergahını ve durak noktalarını basın mensuplarına gezdirdi.

Kocaeli'de metro inşası için düğmeye basıldı

Saha incelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaosmanoğlu, Gebze'de nüfus yoğunluğunun arttığını, bu doğrultuda ulaşım noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Metro projesinin Darıca Sahili'nden başlayacağını ve bu metro sayesinde İstanbul ile entegre olacaklarını belirten Karaosmanoğlu, toplu taşıma sistemlerinin entegre bir şekilde işletilmesi ve ağırlıklı olarak yüksek kapasiteli raylı sistemlerin tercih edilmesinin Türkiye için önemli olduğunu kaydetti.

GEBZE NÜFUSU 15 YILDA 2 KATT ARTTI

Karaosmanoğlu, Gebze ve Darıca'nın İstanbul'a yakınlığı ve sanayiye dayalı dinamik yapısı, nüfus artışı ve beraberinde çeşitli ulaşım sorunları olan bir bölge olduğunu aktararak, "Kentler büyüdükçe görüyoruz ki nüfus yoğunluğu da artıyor. Bu da ulaşım sorunlarının artmasına sebep oluyor. Gebze nüfusu 15 yılda 2 kat arttı. Refah arttıkça her işyeri, her konut bir araç daha alıyor. Araç sayısı sürekli bir şekilde artıyor ama cadde büyüklükleri aynı." diye konuştu.

Kocaeli'de metro inşası için düğmeye basıldı

MARMARAY'LA ENTEGRE EDİLECEK

Ulaşım sorununun çözümü için yıllardır çalıştıklarını, hayata geçirecekleri metro projesiyle İstanbul'a gidiş-dönüşün daha da kolaylaşacağını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Yapacağımız metro, gerek toplu taşıma planlama ilkeleri, gerekse örnek teşkil edebilecek gelişmiş kentlerdeki uygulamaların benimsenerek uygulamaya konması, kentin modern ve sürdürebilir bir ulaşım ağı sistemine sahip olması açısından büyük önem teşkil ediyor. 12 istasyonun bulunacağı hattın uzunluğu 15,6 kilometre olacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. İstasyonlar 1 hemzemin, 3 tünel ve 8 aç kapa tipinde olup, işletme gereklilikleri için makas yapılacak olan yerlerin üstleri otomatik otoparklar ve ofisler olarak değerlendirildi. Planlanan TCDD gar istasyonu ile Marmaray ve hızlı tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca sahil istasyonundan başlayacak yolculuk, 12. ve son istasyon olan Organize Sanayi Bölgesi istasyonunda 19 dakikada tamamlanacak."

Kocaeli'de metro inşası için düğmeye basıldı

52 AYDA BİTİRİLECEK

Karaosmanoğlu, sözlerini, "Metro hattı yapım işi için yaklaşık 2,5 milyar lira maliyet öngörüyoruz. İnşallah bunu kendi bütçemizle yapacağız. 2018'in mart ayında yapım ihalesine çıkılması planlanan metro hattının 52 ayda bitirilmesi hedefliyoruz. Allah nasip ederse Cumhuriyetin 100. yılında Gebze'de metroyu kullanmış olacağız." diye tamamladı.

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