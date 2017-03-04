Kocaeli'de NATO boru hattından yakıt çalındı

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olan vatandaşlar, polise haber verdi.

NATO AKARYAKITINI DEPOLADILAR

Polis işyerine girdiğinde zeminin kazılarak NATO boru hattına ulaşıldığını, hattan yakıt çalındığını gördü. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilerek yetkililere haber verildi.

Cadde trafiğe kapatılırken, oto yıkamacıda bulunan tanka depolanan akaryakıtın tankere aktarımı yapıldı.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

Polis, oto yıkamacıyı satın alan ve kendisine yardımcı olan bir kişinin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı. İşyerinde bulunan bir motosiklete ise el konuldu. Hattan ne kadar yakıt çalındığının tespit edilmeye çalışılacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.