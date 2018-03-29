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Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu.

AA | 29.03.2018 - 14:23..
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Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti.  Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü.

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

"BU NASIL BİR CANİLİK"

'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil." dedi.

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

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