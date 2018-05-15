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Kocaeli'de otelde yangın

Körfez ilçesinde bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

AA | 15.05.2018 - 06:35..
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Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir otelin alt katında bulunan hamam bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Kocaeli'de otelde yangın

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun duman dolayısıyla binanın üst katlarında mahsur kalan müşteriler ise ekipler tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de otelde yangın

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olay sırasında otelde 38 kişinin kaldığı öğrenildi.

Otelin hamam bölümünde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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