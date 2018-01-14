Kocaeli'de otobüsü çalan genç, yolcu toplamaya devam etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17-18 yaşlarındaki şahıs, Kazım Bozkurt'a ait özel halk otobüsünü çalarak 2 kilometre yol katetti.

Körfez hattında çalışan 41 B 1512 plakalı otobüsünü terminalde temizleyen Bozkurt, anahtarı aracın içinde bırakarak ellerini yıkamaya gitti.

O esnada aracın çalındığını gören Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı.

ÇALDIĞI OTOBÜS İLE YOLCU TOPLADI

Zanlı, çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse aldı. Hırsız, iki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü.

Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan zanlı, bıraktığı iki yolcuya adres sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi.

TAKSİ İLE OTOBÜSÜ TAKİP ETTİ

Taksiyle otobüsün peşinden giden Bozkurt, Turan Güneş Caddesi'nde taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi.

Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, şahsın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı.

Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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"ARKADAŞLARIM ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan araç sahibi Kazım Bozkurt, “Ben arabamı orada temizledim. Sıraya çıkacaktım. O arada elimi yıkadım lavaboda. Baktım ki arabayı biri çalıştırdı. Arkadaşlarım bize şaka yapıyor sandım. Daha sonra araba garaja girmedi. Peşinden koştum yetişemedim. Kooperatifi aradım kamera kayıtlarına bakın dedim. Onlarda araba seyir halinde gidiyor dediler. Bende hemen bir taksiye bindim ve otobüsün peşine düştüm. O esnada emniyeti aradım. Otobüsü gördükten sonra taksici önüne kırdı ama şahıs kaçarak uzaklaştı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.