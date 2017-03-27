Kocaeli'de otomobil dereye uçtu

Kaza, İzmit Şirintepe Mahallesi Bakır Sokak üzerinde meydana geldi. Sebahattin Memiş, Bakır Sokak üzerindeki evine eşini bıraktıktan sonra 41 E 0784 plakalı otomobili ile yola çıktı. Evinden yokuş aşağı ilerleyen Sebahattin Memiş virajı alamayınca yoldan çıkan otomobil dere yatağının kenarındaki korkulukları aştıktan sonra yaklaşık 3 metre yüksekten dereye uçtu.

Ters dönen araçtan yaralanmadan kurtulan Sebahattin Memiş dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Vatandaşların yardımı ile az miktarda suyun bulunduğu dereden çıkan Sebahattin Memiş sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



























