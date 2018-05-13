Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

Saat 16.30 sularında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak’ta meydana gelen olayda, Cansu K. (31), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetrini kaybetti.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kontrolden çıkan otomobil hızlanarak önce yol kenarında bulunan İbrahim Adalılar isimli bir vatandaşa ait tek katlı evin çatısına, çatıdan da evin yanında bulunan dere yatağına uçtu.
Çalılara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay sırasında evde kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti.
Kaza sırasında yaşanan gürültü ile evlerinden korku ile dışarı çakan vatandaşlar, hemen kazada yaralanan sürücünün yardımına koştu. Cansu K.’yi otomobilinden çıkartan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.