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Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan tek katlı evin çatısına sonra da evin çatısından dere yatağına girdi.

İHA | 13.05.2018 - 21:22..
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Saat 16.30 sularında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak’ta meydana gelen olayda, Cansu K. (31), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetrini kaybetti.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil hızlanarak önce yol kenarında bulunan İbrahim Adalılar isimli bir vatandaşa ait tek katlı evin çatısına, çatıdan da evin yanında bulunan dere yatağına uçtu.

Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

Çalılara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay sırasında evde kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti.

Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

Kaza sırasında yaşanan gürültü ile evlerinden korku ile dışarı çakan vatandaşlar, hemen kazada yaralanan sürücünün yardımına koştu. Cansu K.’yi otomobilinden çıkartan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

Kocaeli'de otomobil evin çatısına uçtu

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