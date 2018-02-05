taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7734
EURO
4,6981
ALTIN
161,65
PETR
68,0900

Kocaeli'de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA | 05.02.2018 - 03:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Murat Küçük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kocaeli'de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Murat Küçük kazadan yara almadan kurtulurken, 112 Acil ekipleri yaralanan Ayşe Küçük, Çiğdem Kara, 8 yaşındaki Umut Kara ve 1 yaşındaki Hayrullah Can Kara'ya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kocaeli'de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

191
Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

15
Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

6
İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

6
Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

5
'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

1
Maltepe’de girişi çöken bina tahliye edildi

Maltepe’de girişi çöken bina tahliye edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM