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Kocaeli'de otomobile asitli saldırı

Karamürsel ilçesinde otomobilini kafetarya önüne park eden şahsın aracının üstüne asit döküldü.

11.02.2017 - 03:01
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Mustafa B., 41 JA 633 plakalı otomobilini Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önüne park etti. Park halindeki otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, otomobilin çeşitli kısımlarına asit dökerek olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de otomobile asitli saldırı

Park halindeki aracının yanına gelen Mustafa B., otomobilinin üzerine asit döküldüğünü görünce kısa süreli şok geçirdi. Mustafa B. daha sonra polise haber verdi. Bu sırada asit dökülen otomobili gören vatandaşlar, yaşanan olayı şaşkınlıkla takip etti.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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