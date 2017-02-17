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Kocaeli'de oturanlar daha avantajlı

Türkiye'de bir ilde oturmak için kaç gün çalışmak gerektiği araştırıldı.

17.02.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. Emlak

Bir ildeki ortalama kira bedelini o ildeki ortalama kazanca bölerek sonuca ulaşıldı. Buna göre en avantajlı il Kocaeli olarak belirlendi.

Kocaeli'de oturanlar daha avantajlı

EN UYGUNU KOCAELİ

Kocaeli'de bir ev kirasını ödemek için ayda 6.5 gün çalışmak yeterli oluyor. Manisa'da ise ev kirasını ödemek için ayda 7.1 gün çalışmak gerekiyor.

Tekirdağ'da ev kirasını ödemek için ayda 7.6 gün, Ankara'da 8.4 gün çalışmak gerekiyor.

Kocaeli'de oturanlar daha avantajlı

İSTANBUL'DA 11,8 GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Antalya ev kirasını ödemek için ayda 8.7 gün çalışmak gerekiyor. İzmir'de 11 gün, İstanbul'da ise ayda 11.8 gün çalışmak gerekiyor.

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