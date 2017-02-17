Kocaeli'de oturanlar daha avantajlı

Bir ildeki ortalama kira bedelini o ildeki ortalama kazanca bölerek sonuca ulaşıldı. Buna göre en avantajlı il Kocaeli olarak belirlendi.

EN UYGUNU KOCAELİ

Kocaeli'de bir ev kirasını ödemek için ayda 6.5 gün çalışmak yeterli oluyor. Manisa'da ise ev kirasını ödemek için ayda 7.1 gün çalışmak gerekiyor.

Tekirdağ'da ev kirasını ödemek için ayda 7.6 gün, Ankara'da 8.4 gün çalışmak gerekiyor.

İSTANBUL'DA 11,8 GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Antalya ev kirasını ödemek için ayda 8.7 gün çalışmak gerekiyor. İzmir'de 11 gün, İstanbul'da ise ayda 11.8 gün çalışmak gerekiyor.