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Kocaeli'de özel aparatla kapı açan 7 hırsız yakalandı

Kocaeli'de kendi ürettikleri özel aparatla kapıları açıp evlere girip değerli eşyaları çalan 1'i erkek 7 şüpheli yakalandı.

DHA | 10.10.2018 - 19:53..
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Derince'de meydana gelen olayda, daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel plastik aparatla açıp içeri giren şüpheliler, değerli eşya bulamadan daireden ayrıldı.

Ev sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından daireye giren şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan birçok kaydı bulunan 1'i erkek, 7 kişinin kimliğini belirledi.

Kullandıkları otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis ekipleri, aracı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurarak E.S., Y.G., Y.S., Ö.B., Ş.G., D.B., ve R.S.'yi gözaltına aldı.

"DOLAR BULAMIYORUZ"

Araç içerisini ve şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, kendi tasarladıkları 2 kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 13 çift küpe ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden birinin, "Kimsenin evinde dolar bulamıyoruz" dediği öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de özel aparatla kapı açan 7 hırsız yakalandı

Kocaeli'de özel aparatla kapı açan 7 hırsız yakalandı

Kocaeli'de özel aparatla kapı açan 7 hırsız yakalandı

Kocaeli'de özel aparatla kapı açan 7 hırsız yakalandı

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