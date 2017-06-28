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Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Aynı plakayı kullandığı tespit edilen iki minibüsün sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

28.06.2017 - 07:24
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Kütahya ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden plakaları 34 JC 7744 olan iki minibüs, Plaka Tanıma Sistemi'nce tespit edilince polis alarma geçti.

KAÇMA GİRİŞİMİ

Bir minibüs TEM Otoyolu'ndan ilerleyerek, diğer minibüs D-100 Karayolu'ndan ilerleyerek polisten kaçmaya çalıştı. Durdurulan iki minibüs Kartepe İlçesi'ne getirilerek incelemeye alındı.

RUHSAT VE PLAKA SAHTE

Polis durdurdukları bir minibüsün ruhsat bilgilerinden yakalamasının olduğunu, diğer aracın da ruhsat ve plakalarının sahte olduğunu belirledi.

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Yakalaması olan minibüsün arka plakasının sahte ön plakasının gerçek olduğu, diğer minibüs de ise ön plakanın sahte arka plakanın ise gerçek olduğu tespit edildi. Servis aracı olarak kullanılan araçların sürücüleri O.Ç. ile A.S. gözaltına alınırken, minibüsler otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

Kocaeli'de plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

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