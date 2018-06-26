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Kocaeli'de polis memuru, boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, boşanmak üzere olduğu eşini oğlunun gözü önünde beylik silahıyla iki el ateş ederek öldürdü.

İHA | 26.06.2018 - 02:40..
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Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana gelen olayda, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İ.Y., iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Y. ile tartışmaya başladı.

OĞLUNUN ÖNÜNDE EŞİNİ VURDU

Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İ.Y., oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN, HASTANEDE CAN VERDİ

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Elif Kaya Y., Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elif Kaya Y. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İ.Y. ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Oayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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