Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, Kocaeli’de su baskınlarına sebep oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su bastı.

VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI

Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldılar. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, caddelerdeki sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerine su tahliyesi yaptı.

Kocaeli’de sağanak yağış hayatı felç etti