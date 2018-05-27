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Kocaeli’de sağanak yağış hayatı felç etti

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bir çok ev ve iş yerini su bastı.

İHA | 27.05.2018 - 11:57..
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Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, Kocaeli’de su baskınlarına sebep oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su bastı.

Kocaeli’de sağanak yağış hayatı felç etti

VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI

Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldılar. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, caddelerdeki sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerine su tahliyesi yaptı.

Kocaeli’de sağanak yağış hayatı felç etti

 

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