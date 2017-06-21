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Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar

Baba Erdal Günlü, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızını sosyal medyadaki fotoğrafları nedeniyle tabanca ile vurarak öldürdü ve intihar etti.

21.06.2017 - 11:10
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Kocaeli'de, 41 yaşındaki Erdal Günlü sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle 17 yaşındaki kızı Rana Günlü'yü döverken, son olarak tartıştığı kızını tabanca ile vurarak öldürdü.

17 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti VİDEO

ESKİ EŞİ KONUŞTU

Eşinden boşanan Şengül Pekkaya, Erdal Günlü'nün psikopat olduğunu, kızının giyimi kuşamına karıştığını, kızını dövdüğünü söyledi. Olcay Günlü de kardeşi Serdar Günlü'nün kızının giyindiği kıyafetler ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle sinirlendiğini belirtti.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar
Baba Erdal Günlü

KIZINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Dün gece, Turan Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda, Erdal Günlü tartıştığı kızı lise öğrencisi kızı Rana Günlü'yü tabanca ile vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Günlü yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Rana Günlü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar
Rana Günlü

9 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI

Erdal Günlü'nün bir cinayet davasında suça iştirak etmek suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, 9 ay önce cezaevinden çıktığı, ağabeyi Olcay Günlü'nün işlettiği börekçide çalıştığı öğrenildi.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar

11 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Eskişehir'de annesiyle birlikte yaşayan Rana Günlü bir ay önce babasını ziyaretine geldi. İddiaya göre, Erdal Günlü bu sırada Rana Günlü'yü 11 bin takipçisinin olduğu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kızarak dövdü.

Erdal Günlü okulların tatile girmesinin ardından kızını arayarak çok özlediğini belirterek Kocaeli'ne gelmesini istedi. Rana Günlü babasının ısrarları üzerine dün İzmit'e geldi. Erdal Günlü ile kızı arasında yaşanan tartışmanın ardından olay meydana geldi.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar

KENDİSİ UZAKDOĞULU KADINLARI TAKİP EDİYORDU

Kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle öldürdüğü belirtilen Erdal Günlü'nün, kendi sosyal medya hesabında arkadaşlık kurabilmek için bir çok Uzakdoğulu ve yabancı uyruklu kadını takip ediyor olması dikkat çekti.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar

"PSİKOPATTI"

Eskişehir'de yaşayan Şengül Pekkaya kızı Rana Günlü'nün cenazesini Eskişehir'e götürmek için bugün İzmit Asri Mezarlığı'na geldi. Şengül Pekkaya büyük üzüntü yaşarken arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Şengül Pekkaya boşandığı eşinin psikopat olduğunu belirterek, kızının kot pantolon ve askılı kıyafetler giymesini kızdığını, giyim-kuşamına karıştığını, 1 ay önce ziyaretine gelen kızını dövdüğünü söyledi.

Kocaeli'de sosyal medya cinayeti ve intihar

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Mezarlığa gelen Serdar Günlü'nün ağabeyi Olcay Günlü ise, "Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojisi bozuldu, kendine gelemedi. Çocuk ruhlu biri haline dönüştü. 12 yıl önceki aklı ile fikri ile kalmıştı. Kızının hal ve hareketlerine çok kızıyordu. Kızı ile problemleri vardı, sıkıntıları vardı. Sosyal medya hesabına kızıyordu, paylaştığı fotoğraflara kızıyordu. Ben de, kendisinin daha genç kız olduğunu, takılacak bir şey olmadığını yarın öbür gün senin istediğin gibi giyinir diyerek sıkıntı yapmamasını istedim. 'Ben çağırdığımda gelmiyor, ne dersem gelmiyor' dedi. Dün çağırdı özlediğini söylemiş. Ben de yeğenimi gördüm, sarıldık. Aynı binada oturuyoruz. Sonra bir ses duydum eşim ile birlikte eve gittik. İçeri girdiğimizde kız çekyatta yatıyordu. Kardeşim de onun kucağına düşmüş." diye konuştu.

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