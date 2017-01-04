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Kocaeli’de şüpheli paket alarmı

İzmit ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yola bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

İHA | 04.01.2017 - 00:15
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Olay, İzmit D-100 karayolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yolda meydana geldi. Refüjdeki ağacın dibinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu geçici trafiğe kapattı.

Kocaeli’de şüpheli paket alarmı

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile yaklaştıkları pakete fünye yerleştirdiler. Fünye yerleştirilen paket, büyük bir gürültüyle patlatılırken, yapılan incelemede paketin içinden giyim malzemeleri çıktığı belirlendi. Paketin patlatılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

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