Kocaeli’de terör propagandası operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirip terör örgütü propagandası yapan 9 kişiyi tespit etti.

24 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden aralarında bir öğretmenin de bulunduğu A.A., F.O., H.K., H.T.,K.Ö., M.Ç. ve M.A. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, A.Y. ve C.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.