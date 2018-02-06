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Kocaeli’de terör propagandası operasyonu

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

İHA | 06.02.2018 - 11:47..
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Kocaeli’de terör propagandası operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirip terör örgütü propagandası yapan 9 kişiyi tespit etti.

24 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden aralarında bir öğretmenin de bulunduğu A.A., F.O., H.K., H.T.,K.Ö., M.Ç. ve M.A. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, A.Y. ve C.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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