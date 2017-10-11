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Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

Karamürsel ilçesinde seyir halindeki tır, D-130 Karayolu kenarındaki kot farkı bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katına girdi.

11.10.2017 - 09:40
  1. Haberler
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Koaceli'nin Karamürsel ilçesinde D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'nde Adem Özdoğan (38) yönetimindeki 41 GB 992 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

3. KATA GİRDİ

Akaryakıt istasonuna ait demirlerini aşarak, yol kenarında kot farkı bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katının salonu ile yatak odasına girdi.

Gürültüyü duyan apartman sakinleri, kazayı görünce durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Evin duvarı ve şoför mahali arasında sıkışan sürücü Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan Özdoğan'ın cesedi, Karamürsel Devlet Hastesi Morguna kaldırıdıldı.

Kazada, evde bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu arada olay yerine gelen Özdoğan'ın arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Özdoğan'ın Gölcük ilçesinden Bursa'ya bir fabrikaya palet almaya gittiği öğrenildi.

Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

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