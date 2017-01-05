Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kazada, 2 sürücü hafif yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şirinyalı mevkiinde meydana geldi.
TIR KARAYOLUNA UÇTU
TEM Otoyolu Ankara yönüne giden Bedir Kartal yönetimindeki 31 EM 473 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp alttan geçen D-100 karayoluna uçtu, İstanbul yönüne giden İlhan Türk yönetimindeki 34 ZBS 96 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı.
ŞOFÖRLER YARALANDI
Kazada, bariyerlere çarpan her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralı şoförler, Bedir Kartal ile İlhan Türk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.