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Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu'ndan, D-100 karayoluna uçan TIR, kamyon ile çarpıştı.

DHA | 05.01.2017 - 09:12
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Kazada, 2 sürücü hafif yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şirinyalı mevkiinde meydana geldi.

TIR KARAYOLUNA UÇTU

TEM Otoyolu Ankara yönüne giden Bedir Kartal yönetimindeki 31 EM 473 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp alttan geçen D-100 karayoluna uçtu, İstanbul yönüne giden İlhan Türk yönetimindeki 34 ZBS 96 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı.

Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

ŞOFÖRLER YARALANDI

Kazada, bariyerlere çarpan her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralı şoförler, Bedir Kartal ile İlhan Türk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

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