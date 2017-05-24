Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

Körfez'de hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda zaman zaman toplanan mahalleli bugün yine eylem yaptı.

YOLA BARİKAT KURULUP, KAMYONLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, Seda Caddesi'nde toplanıp, yola barikat kurarak hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu. Hafriyat kamyonlarının oluşturduğu tehlike, gürültü ve tozdan etkilendiklerini belirten mahalle sakinleri yolda toplanarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ

Mahalleli diğer araçların geçişine ise izin verdi. Polis ekipleri olay yerine gelirken, yolu ulaşıma açmaları için kalabalıkla görüştü. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın mahalle halkı ile görüşerek protestocuları ikna etti. Yol yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açılırken, dağılanlar çözüm bulunmasını istedi.











