taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5738
EURO
3,9931
ALTIN
143,74
PETR
53,8900

Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

Şehir merkezlerinde tehlikelere yol açan hafriyat kamyonlarına İzmitliler tepki göstererek, geçişlerini engellediler.

24.05.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

Körfez'de hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda zaman zaman toplanan mahalleli bugün yine eylem yaptı.

YOLA BARİKAT KURULUP, KAMYONLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, Seda Caddesi'nde toplanıp, yola barikat kurarak hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu. Hafriyat kamyonlarının oluşturduğu tehlike, gürültü ve tozdan etkilendiklerini belirten mahalle sakinleri yolda toplanarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ

Mahalleli diğer araçların geçişine ise izin verdi. Polis ekipleri olay yerine gelirken, yolu ulaşıma açmaları için kalabalıkla görüştü. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın mahalle halkı ile görüşerek protestocuları ikna etti. Yol yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açılırken, dağılanlar çözüm bulunmasını istedi.

Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki


Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

Kocaeli'de vatandaşlardan hafriyat kamyonlarına tepki

İlginizi Çekebilir
Nokta dergisinin yöneticisi yakalandı
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Erdoğan'dan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması
Brüksel seyahati öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine ve Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili sorulara cevap verdi.
Sivrisinekle mücadelede 'drone' dönemi
Adana Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi.
Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı
Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçen 1 Türk kaptan ile 1'i kadın 2 Suriyeli, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

231
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

179
Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

93
Erdoğan'dan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

Erdoğan'dan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

414
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

605
Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

44
Trump'ın Papa karşısındaki el pençe duruşu

Trump'ın Papa karşısındaki el pençe duruşu

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM