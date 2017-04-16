Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Anayasa Değişikliği Referandumu için ünlüler de sandıkta.

Bir çiftçi hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için buğday tarlasına 100 metreye 48 metre boyutlarında "Help" yazdı.

Referandum sürecine "hayır" propagandası yapan Alman medyası çıkacak sonucun ülkelerini etkileyeceğini biliyor ve korkusunu belli ediyor.

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Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Gerilimi tırmandırmaktan çekinmeyen Pyongyang yönetimi, bölgedeki ABD deniz ve hava kuvvetlerine aldırmadan bir füze denemesi daha yaptı.