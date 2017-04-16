Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüs çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kaza nedeniyle İzmit iyönü ulaşıma kapanırken, yaralanan 2 kişi 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI
Kazayı öğrenerek olay yerine gelenleri yakınları sinir krizleri geçirirken, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.