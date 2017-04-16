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Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kayganlaşan yolda 7 araç zincirleme kaza yaptı.

16.04.2017 - 15:40
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Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüs çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle İzmit iyönü ulaşıma kapanırken, yaralanan 2 kişi 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI

Kazayı öğrenerek olay yerine gelenleri yakınları sinir krizleri geçirirken, polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

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