taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.159
USD
3,6000
EURO
3,8093
ALTIN
145,43
PETR
56,5200

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek, 6 kişi yaralandı.

27.02.2017 - 16:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Metin Güzel idaresindeki 37 EA 254 hafif ticari araç, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gebze gişeleri mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RFT 29 otomobille çarpıştı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Daha sonra Yaşar Gündoğan kullandığı 43 FU 029 otomobille, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 PLZ 86 kamyonet ve Hasan Yılmaz idaresindeki 34 TL 1536 plakalı otobüsün de kazaya karışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Yaralılar Yaşar Gündoğan, Sultan Gündoğan, 7 aylık Semanur Toplamış, Meral Toplamış, Hasan Yılmaz ve İlhan Çalışkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralıKocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

58
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

577
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

48
Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

212
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

51
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

44
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM